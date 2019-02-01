Медведев предложил странам ЕАЭС продвигать свой софт на российском рынке

Алма-Ата, Казахстан, , 09:59 — REGNUM Россия приглашает партнёров по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) продвигать свои разработки на российском рынке. Об этом в ходе форума «Цифровая повестка в эпоху глобализации», проходящего с столице Казахстана, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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Премьер-министр добавил, что и Россия, в свою очередь, готова предоставить свои интересные программные продукты и цифровые решения.

Также Медведев предложил страна ЕАЭС создать интернет-ресурсы по четырём первоочередным интеграционным проектам.

«В сфере образования, науки, культуры и туризма, и цифровой платформы для малого и среднего бизнеса», — уточнил Медведев, слова которого приводит РИА Новости.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 февраля, в Алма-Ате проходит заседание глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В мероприятии, которое посвящено развитию информационных технологий в странах Евразии, принимают участие представители технологической индустрии из США, Великобритании, Германии, Франции, Сингапура, Швейцарии и стран СНГ. Форум получил название «Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0».

Напомним, в декабре 2017 года правительство России частично сняло запрет на государственные закупки программного обеспечения, происходящего из государств ЕАЭС.

Согласно постановлению, снимается запрет на допуск программ, включённых в реестр евразийского ПО, для закупок для государственных и муниципальных нужд. Кроме того, документом предусматривается создание единого реестра российских программ для ЭВМ и баз данных и единого реестра программ для ЭВМ и баз данных из других государств ЕАЭС.

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