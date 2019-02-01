Банк Индонезия стремится увеличить число портфельных инвесторов из Японии

Токио, , 10:04 — REGNUM Банк Индонезия нацелен на увеличение портфельных инвесторов из Японии, потому что их процент по-прежнему невелик на фоне прямых инвестиций Японии в Индонезию, сообщает Antaranews.

«Увеличить количество портфельных инвесторов из Японии — это то, что мы хотим», — заявил представитель Банка Индонезия Мирза Адитьясвара в Токио (Япония).

Мирза Адитьясвара пояснил, что Банк Индонезия продолжает убеждать японских инвесторов вкладывать в Индонезию не только в форме прямых, но и портфельных инвестиций.

По словам Пуджи Атмоко, главы индонезийской делегации в Токио, для японских инвесторов Индонезия остается привлекательной страной.

Банк международного сотрудничества Японии (JBIC) провел опрос среди японских компаний-производителей, работающих за пределами Японии. Результаты показывают, что Индонезия входит в первую четверку стран, куда японские инвесторы предпочитают вкладывать свои средства после Китая, Индии и Вьетнама.

По его словам, Индонезия обладает четырьмя экономическими показателями, которые ценят японские инвесторы, а именно численность населения, относительно высокий экономический рост в пределах 5% в год, улучшение инфраструктуры и производственных связей, а также благоприятный инвестиционный климат.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года президент Индонезии Джоко Видодо и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили соглашение об экономическом партнерстве между двумя странами, а также всеобъемлющее региональное экономического партнерства (ВРЭП).

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