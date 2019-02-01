В Новороссийске спущены на воду два судна после ремонта

Новороссийск, Краснодарский край, , 09:46 — REGNUM Специалисты Новороссийского судоремонтного завода впервые в этом году выполнили доковые работы по спуску на воду обслуживающего судна «НСС-1003» и пожарного судна «Марс», сообщила пресс-служба предприятия.

Ремонтные работы на судах проведены в соответствии с требованиями Российского морского регистра судоходства и заявками заказчика: выполнена очистка, окраска и предъявление подводной части корпуса судов. На «Марсе» также произведён ремонт гребного устройства.

На предприятии отметили, что всего в текущем году предстоит отремонтировать 14 различных судов. Ранее завод заключил контракт с компанией «Черноморские круизы». В соответствии с документом специалистам предприятия предстоит выполнить ремонт теплохода «Князь Владимир».

Новороссийский судоремонтный завод входи в группу компаний ПАО «НМТП», которая является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. Контролирующим акционером ПАО «НМТП» (62%) является ПАО «Транснефть».