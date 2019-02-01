Матери-одиночки: зачем нужна новая методика оценки бедности в РФ

Москва, , 09:40 — REGNUM Решение о расширении базы данных по количеству бедного население обусловлено не желанием повлиять на фактические данные по уровню бедности, так как, по сути, этот показатель сейчас для России ухудшится. Мотивом выступает необходимость выявления реальных проблемных слоев населения с перспективой исправления ситуации. Вхождение в Топ-5 экономик мира без повышения качества жизни населения не состоится, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

По её словам, количество матерей-одиночек, кто живет на пособие, увеличивается. В российских школах даже уже предложили проводить уроки по раннему материнству, а президент РФ Владимир Путин объявил текущее десятилетие десятилетием детства (2018−2029 гг.). То есть можно рассчитывать, что интерес к фактическим данным по бедности матерей с детьми является частью программы десятилетия.

«План проекта рассчитан на 10 лет, включает 131 позицию, структурированную по 15 разделам, среди которых «Повышение благосостояния семей с детьми», «Обеспечение безопасности детей», «Здоровый ребенок», «Всестороннее образование — детям», «Культурное развитие детей», «Безопасный детский отдых», «Доступный детский туризм», «Безопасное информационное пространство для детей», «Ребенок и его право на семью» и другие», — пояснила эксперт.

Известно, что пособий, которые выделяют бедным семьям с детьми до шести лет, не хватает. Возраст рожениц растет. Можно сказать, что, с одной стороны, причиной выступает изменение уровня сознательности женщин, но более вероятно, что причиной является неспособность обеспечивать детей в более раннем возрасте, чем 26−30 лет. Как известно по официальной статистике 2018 года, средний возраст российской женщины, которая впервые становится матерью, — 26 лет.

«То есть такими темпами страна придет к демографическому кризису. И кроме поддержки молодых семей доступными кредитами на жилье, соцвыплатами и т.д. решили узнать реальную картину по количеству женщин с детьми, которые нуждаются в поддержке государства. Такой шаг в перспективе как минимум пяти лет может пойти на оздоровление общего уровня благосостояния населения», — высказала своё мнение Сальникова.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная служба государственной статистики (Росстат) намерена проводить исследования уровня бедности в России по модернизированной методике.

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