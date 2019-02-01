Директор бывшего мусорного монополиста Орла скрыл от налогов 2,5 млн — СКР

Орел, , 09:28 — REGNUM В Орле возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «ЭкоТек» — компании, которая еще немногим более года назад занимала значительную часть мусорного рынка областного центра. Об этом 31 января сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Уголовное дело в отношении бывшего руководителя компании возбуждено по по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ — «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов». По версии следствия, подозреваемая, зная о наличии у ООО «ЭкоТек» недоимки по налогам, игнорировала неоднократные требования ИФНС по Орлу о ее погашении и с марта по август 2018 года сокрыла денежные средства, за счет которых должно производится взыскание налогов в сумме более 2,5 миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «ЭкоТек» до октября 2017 года являлась крупнейшей в Орле компанией, занимавшейся вывозом мусора. Местные СМИ связывали её с семьей действовавшего тогда губернатора Вадима Потомского: это косвенно подтверждает и тот факт, что после увольнения Потомского в октябре 2017 года компания свернула свою деятельность в Орле.

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Орел: «Экотек» ушел, мусор — остался

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