За год количество филиалов банков в Казахстане сократилось на 3%

Астана, , 09:27 — REGNUM По состоянию на 3 января 2019 года в Казахстане было зарегистрировано 1960 филиалов банков, что на 3% меньше, чем годом ранее. Об этом 1 февраля сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

Самая обширная сеть филиалов принадлежит Народному банку, который поглотил в 2018 году Qazkom, — 661 филиал, что составляет 33,7% от общего количества отделений всех банков. На втором месте Kaspi Bank (219 филиалов), на третьем — Цеснабанк (147 филиалов).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 января 2019 года активы банков Казахстана составили 25,2 трлн тенге ($66,5 млрд), что на 4,2% больше, чем в 2017 году.

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