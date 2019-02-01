В Нижнем Тагиле проводят капремонт плотины «проблемного» водохранилища

Нижний Тагил, Свердловская область, , 09:28 — REGNUM В Свердловской области завершается первый этап работ по реконструкции плотины Черноисточинского водохранилища, из которого ведётся водозабор для снабжения питьевой водой жителей Нижнего Тагила. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии города.

В администрации Нижнего Тагила уточнили, что первый этап реконструкции гидротехнических сооружений завершится 10 февраля и на данный момент начались подготовительные работы ко второму этапу. Подрядчикам предстоит прочистить трубы плотины и заменить детали, прослужившие более 40−50 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, из Черноисточинского пруда ведётся водозабор для снабжения жителей нескольких крупных районов Нижнего Тагила питьевой водой. В последние годы жители города жаловались на качество воды из-под крана.

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Основная причина — это сезонное цветение сине-зелёных водорослей в Черноистчинском водохранилище, в результате чего вода приобретает «зелёный» цвет и неприятный запах. Проблемы начались летом 2016 года, когда жители Нижнего Тагила стали жаловаться на то, что вода из-под крана пахнет аммиаком и ей невозможно даже стирать вещи.

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Напомним, что в конце 2017 года начались переговоры по заключению концессионного соглашения с организациями, готовыми провести очистку водоёма. Средства на проведение мероприятий по очистке Черноисточинского водохранилища были заложены в бюджет города на 2018 год.

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