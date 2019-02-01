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В Подмосковье приступили к испытаниям магнитных элементов коллайдера NICA

Экономика

Текущую работу над проектом обсудили в Доме международных совещаний в Дубне

Дубна, Московская область, 1 февраля 2019, 09:21 — REGNUM  Сооружение коллайдера NICA в подмосковной Дубне стало предметом заседания программно-консультативного комитета по физике частиц проекта. Мероприятие прошло в Доме международных совещаний, сообщила пресс-служба Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ).

Выступивший на заседании начальник научно-экспериментального отдела сверхпроводящих магнитов и технологий Сергей Костромин сообщил журналистам о ходе реализации проекта Нуклотрон-NICA.

«В настоящий момент продолжается сооружение комплекса NICA. Линейный ускоритель для тяжелых ионов вместе с источником испытаны, и сейчас основные силы ускорительного отделения и лаборатории участвуют в доставке испытанных магнитных элементов в туннель ускорителя, их установке. По сути, монтаж бустера NICA уже начат, вместе с этим завершаются последние криогенные испытания элементов, большая работа ведется по монтажу и созданию каналов транспортировки пучков от линейного ускорителя до бустера, от бустера до Нуклотрона и далее в коллайдер», — пояснил учёный.

По его словам, на объекте уже начаты испытания магнитных элементов самого коллайдера, а также совместно с коллегами из Института ядерной физики имени Будкера идёт работа по созданию ускоряющих систем в коллайдере, по созданию систем электронного охлаждения.

Костромин добавил, что бустера потребуется 88 магнитов, для коллайдера NICA — примерно в три раза больше. Поэтому в ближайшем будущем инженерам и учёным предстоит выполнить более объёмную работу.

Следующее совещание ПКК по физике частиц состоится 19−20 июня 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, NICA (Nuclotron based Ion Collider fAcility) — это новый ускорительный комплекс, который создаётся на базе Объединённого института ядерных исследований (Дубна, Россия) с целью изучения свойств плотной барионной материи. После того как коллайдер NICA будет запущен, учёные ОИЯИ смогут воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала наша Вселенная первые мгновения после Большого взрыва, — кварк-глюонную плазму (КГП).

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