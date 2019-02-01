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Гражданам РФ начнут платить увеличенную сумму компенсаций

Экономика

Размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) вырос на 4,3% для Героев Советского Союза и России, ветеранов боевых действий, федеральных льготников и других категорий граждан

Гражданам РФ начнут платить увеличенную сумму компенсаций
Дарья Драй © ИА REGNUM
Полигон

Москва, 1 февраля 2019, 09:21 — REGNUM  Ряд категорий российских граждан с 1 февраля будет получать увеличенную на 4,3% сумму компенсаций. Соответствующее постановление ранее подписал глава правительства России Дмитрий Медведев.

В частности, размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) увеличен для Героев Советского Союза и России, ветеранов боевых действий, федеральных льготников, а также для граждан, пострадавших от радиации. Кроме того, стала больше сумма выплаты на погребение, которую получают родные скончавшегося пенсионера.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря стало известно, что проживающий в Магаданской области ветеран труда отказался от положенной ему ежемесячной социальной помощи и предложил органам соцподдержки направить эти средства премьер-министру Дмитрию Медведеву.

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Социальные льготы ветеранам войны и труда
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