Магаданская областная дума тратит миллионы на информобслуживание

Магадан, Магаданская область, , 09:30 — REGNUM Областная дума Колымы, судя по объявленным ею закупкам, не намерена экономить бюджетные деньги. В региональном законодательном органе готовы потратить более 5,9 млн рублей на услуги по освещению своей деятельности, ещё 900 тыс. рублей приготовлено на покупку живых цветов и более 600 тыс. — на сувенир «Сова», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На сайте госзакупок объявлено шесть аукционов на оказание услуг по информобслуживанию. На эти деньги законодательный орган намерен получить более 400 публикаций о своей деятельности, в числе которых обзоры и интервью, а также 35 информационных сюжетов и 41 телепередача.

Нашлись в бюджете деньги и на подарки: более 600 тыс. рублей областная дума готова потратить на сувенир «Сова». Ещё в 900 тыс. рублей казне обойдутся букеты из живых цветов, которые депутаты будут дарить на мероприятиях.

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Как сообщало ИА REGNUM, председатель Магаданской областной думы Сергей Абрамов в 2018 году заявлял о необходимости вернуться к действующему ранее распределению средств от добычи полезных ископаемых. Он констатировал, что теперь доходы от аукционов на право пользования участками недр и разовые платежи в полном объёме зачисляются в федеральный бюджет, и предложил делить их с регионами поровну.

В связи с этим депутаты заявляли о намерении более жестко и активно взаимодействовать с федеральным центром. Бюджет региона на 2019−2021 годы принимался в условиях нехватки средств на развитие региона, но после его утверждения представители областной думы региона обещали добиваться, чтобы Магаданская область получала больше средств из федерального бюджета или оставляла себе часть своих доходов.