За неиспользование системы «Меркурий» начали штрафовать

Челябинск, , 09:01 — REGNUM В Челябинской области субъект предпринимательства впервые привлечён к административной ответственности за неиспользование системы «Меркурий». Бизнесмен из посёлка Красногорский Еманжелинского района не гасил через неё электронные ветеринарные сопроводительные документы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении Россельхознадзора. Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что этот гражданин осуществляет розничную торговлю кормами для животных. Электронные ветеринарные сертификаты на 140 тонн комбикормов им были оформлены по всем правилам. При этом с 1 июля, когда система «Меркурий» заработала, он ни разу не гасил сертификаты.

Кроме того, 20 тонн такой продукции и вовсе оказались на его складе без должного оформления. Сотрудники Россельхознадзора отобрали образцы и проверят их качество. А бизнесмену выписали протокол об административном правонарушении. Теперь ему грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, система «Меркурий» начала в России работу с 1 июля 2018 года. Её задачей является строгий учёт продукции животного происхождения, а также кормов для животных. Суть данной информационной системы в том, что на всю продукцию оформляют ветеринарные электронные сертификаты, которые дают возможность идентифицировать груз, место его происхождения, ветеринарно-санитарное состояние и т.д.

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