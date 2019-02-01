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Банк Бангладеш обвинил банк Филиппин в краже $81 млн

Экономика

Соответствующий иск был подан в окружной суд Нью-Йорка

Дакка, 1 февраля 2019, 08:57 — REGNUM  Представители Центрального банка Бангладеш подали иск в суд Нью-Йорка на банк Филиппин, сообщает 1 февраля Associated Press.

Финансовое учреждение обвиняет своих коллег в краже $81 млн со счетов Федерального резервного банка Нью-Йорка в 2016 году.

Представитель истца, глава финансовой разведки Центрального банка Бангладеш Абу Хена Сохд Раджи Хассан подтвердил, что уголовное дело против Rizal Commercial Banking Corp было возбуждено в одном из окружных судов Нью-Йорка.

Бангладеш надеется вернуть украденную сумму, а также возместить судебные издержки. По данным финансового учреждения, деньги были украдены хакерами.

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