Банк Бангладеш обвинил банк Филиппин в краже $81 млн

Дакка, , 08:57 — REGNUM Представители Центрального банка Бангладеш подали иск в суд Нью-Йорка на банк Филиппин, сообщает 1 февраля Associated Press.

Финансовое учреждение обвиняет своих коллег в краже $81 млн со счетов Федерального резервного банка Нью-Йорка в 2016 году.

Представитель истца, глава финансовой разведки Центрального банка Бангладеш Абу Хена Сохд Раджи Хассан подтвердил, что уголовное дело против Rizal Commercial Banking Corp было возбуждено в одном из окружных судов Нью-Йорка.

Бангладеш надеется вернуть украденную сумму, а также возместить судебные издержки. По данным финансового учреждения, деньги были украдены хакерами.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Флориде при стрельбе в банке погибли пять человек