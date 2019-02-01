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В Свердловской области на рекультивацию полигона ТБО выделят 650 млн рублей

Экономика

Плановая площадь рекультивации составит почти 24 гектара

В Свердловской области на рекультивацию полигона ТБО выделят 650 млн рублей
Иван Шилов © ИА REGNUM
Мусор

Екатеринбург, 1 февраля 2019, 08:56 — REGNUM  В Свердловской области в рамках национального экологического проекта планируют ликвидировать Широкореченский полигон твёрдых бытовых отходов. На мероприятия по рекультивации будет выделено порядка 650 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте информационной политики.

На реализацию проекта из федерального бюджета выделено полмиллиарда рублей и ещё 150 млн рублей выделено из региональной казны. Плановая площадь рекультивации составит почти 24 гектара и работы будут проведены в течение четырёх лет.

Проект предусматривает комплекс работ направленный на захоронение всей массы отходов и монтаж системы дегазации. После этого будут проведены агротехнические мероприятия по восстановлению почвы на месте полигона.

Напомним, что Широкореченский полигон твёрдых бытовых отходов начал эксплуатироваться в 1960 году, а в 2015 году был полностью заморожен. Рекультивация полигона ТБО буте проведена в рамках национального проекта «Экология» — «Чистый регион».

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Полигоны и мусорные свалки
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