В Алма-Ате стартовало совещание глав правительств стран ЕАЭС

Алма-Ата, Казахстан, , 08:53 — REGNUM В Алма-Ате началось заседание глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), посвященное развитию информационных технологий в странах Евразии, сообщает 1 февраля агентство «Казинформ».

Форум получил название «Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0». В нем примут участие представители технологической индустрии из США, Великобритании, Германии, Франции, Сингапура, Швейцарии и стран СНГ.

В ходе совещания участники обсудят перспективы интеграции технопарков стран Евразии, а также создание совместных инновационных проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев призвал страны Совета содружества тюркоязычных государств присоединиться к формируемому альянсу технопарков стран ЕАЭС.

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