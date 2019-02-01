Пятница, 1 Февраля 2019 года
08:59:27 МСК

В Алма-Ате стартовало совещание глав правительств стран ЕАЭС

Экономика

Форум получил название «Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0»

Алма-Ата, Казахстан, 1 февраля 2019, 08:53 — REGNUM  В Алма-Ате началось заседание глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), посвященное развитию информационных технологий в странах Евразии, сообщает 1 февраля агентство «Казинформ».

Форум получил название «Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0». В нем примут участие представители технологической индустрии из США, Великобритании, Германии, Франции, Сингапура, Швейцарии и стран СНГ.

В ходе совещания участники обсудят перспективы интеграции технопарков стран Евразии, а также создание совместных инновационных проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев призвал страны Совета содружества тюркоязычных государств присоединиться к формируемому альянсу технопарков стран ЕАЭС.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан призвал тюркские страны вступить в технологический альянс

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить