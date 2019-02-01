За год производство азотных удобрений в Казахстане сократилось на 3%

Астана, , 08:35 — REGNUM По итогам 2018 года объем производства азотных удобрений в Казахстане составил 363,2 тыс. тонн, что на 3% меньше, чем в 2017 году. Об этом 1 февраля сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Почти весь объем удобрений — 91% производится в Мангистауской области Казахстана на предприятии «КазАзот». По итогам 11 месяцев 2018 года казахстанские производители обеспечили 52,9% от внутреннего спроса.

В январе-ноябре экспорт азотных удобрений составил 82,9 тыс. тонн, что на 31,6% меньше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в свободной экономической зоне «Павлодар» в Павлодарской области Казахстана китайские инвесторы планировали начать строительство завода по производству веществ для пестицидов. Мощность производства составит 24 тыс. тонн специальной кислоты (2,4-Д) в год.

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