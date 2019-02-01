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В ДНР появится должность бизнес-омбудсмена

Экономика

Кандидат на эту должность пока не определён

Донецк, 1 февраля 2019, 08:33 — REGNUM  В Донецкой Народной Республике продолжается формирование аппарата уполномоченного по правам предпринимателей. Свою работу бизнес-омбудсмен начнёт уже в ближайшие месяцы. Об этом Донецкому агентству новостей сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

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"Планируется, что этой весной данный процесс будет запущен», — уточнил Пушилин.

Он отметил, что перед уполномоченным по правам предпринимателей ставится комплексная задача. Ему предстоит защищать права предпринимателей и оказывать помощь в реализации проектов, а также контролировать их выполнение.

Что касается претендентов на эту должность, то кандидатуры на этот пост пока рассматриваются. При выборе будущего бизнес-омбудсмена, по словам Пушилина, должно быть учтено мнение бизнеса.

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Экономика ДНР и ЛНР
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