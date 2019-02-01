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В России с 1 февраля проиндексирован ряд социальных выплат

Экономика

Вырос размер ежемесячной денежной выплаты, которую получают более 15 млн жителей страны

Москва, 1 февраля 2019, 08:32 — REGNUM  В России с сегодняшнего дня размер ряда социальных выплат и компенсаций вырос на 4,3%, соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Так, вырос размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают более 15 млн жителей страны. Речь идет о федеральных льготниках, ветеранах боевых действий, Героях Советского Союза и России, а также подвергшихся воздействию радиации граждан.

Кроме того, с 1 февраля увеличивается размер суммы на погребение, которую выплачивают родственникам умершего пенсионера.

Напомним, согласно подписанному Медведевым постановления, коэффициент индексации с 1 февраля выплат, пособий и компенсаций в России установлен в размере 1,043. В 2018 году коэффициент индексации пособий инвалидам, ветеранам и гражданам с детьми в РФ составлял 1,025.

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Индексация пенсий
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