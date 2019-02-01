Пятница, 1 Февраля 2019 года
08:25:45 МСК

Вложения России в гособлигации США сокращены на $1,8 млрд

Экономика

В среднем показатель с лета прошлого года составлял $14 млрд

Вашингтон, 1 февраля 2019, 08:25 — REGNUM  В ноябре 2018 года произошло самое значительное за последние месяцы сокращение вложений России в ценные бумаги правительства США. Снижение составило $1,8 млрд, следует из отчета американского минфина.

Ноябрьские вложения в казначейские облигации минфина США составили $12,81 млрд, что на $1,815 млрд меньше, чем месяцем ранее. В среднем показатель с лета прошлого года составлял $14 млрд.

В долгосрочные бумаги, срок обращения которых превышает год, в ноябре было вложено $3,75 млрд, еще $9,06 млрд — в краткосрочные.

Максимальные вложения в американский госдолг — $1,121 трлн — у Китая, который, однако, также сокращает их. В ноябре снижение составило $17 млрд по сравнению с октябрем. В пятерку лидеров по вложениям входят также Япония, Бразилия, Ирландия и Великобритания.

Читайте также: Санкции помогли: сократить внешний долг России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Макроэкономика России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить