«АвтоВАЗ» усилит экспансию на мировом рынке за счёт Латинской Америки

Санкт-Петербург, , 08:09 — REGNUM Одним из перспективных рынков для сбыта автомобилей Lada, выпускаемых «АвтоВАЗом», могут стать страны Латинской Америки и страны Ближнего Востока, заявил журналистам исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу автоконцерна Ян Птачек на пресс-конференции, посвященной открытию обновленных дилерских центров в Петербурге.

«Прежде всего мы хотим сосредоточиться на странах СНГ, таких как Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, так как там очень большой потенциал для развития бренда. Помимо этого, у нас есть проекты по развитию экспортных продаж в некоторых странах Латинской Америки и Ближнего Востока», — сказал представитель предприятия.

Добавим, растущие рынки стран СНГ привлекают отечественного автопроизводителя в связи с успешным опытом прошлых лет. Так, в 2018 году более чем в 3,5 раза выросли продажи российских машин в Узбекистане. Аналогичная ситуация наблюдается в Казахстане: в прошлом году лидером по продажам легковушек в этой стране стали российские «Лады» — за год там было реализовано 13,41 тыс. новых машин.

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