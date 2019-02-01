Современный завод по переработке мусора запущен на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, , 07:58 — REGNUM Первый высокотехнологичный мусороперерабатывающий комплекс на Камчатке будет пропускать в год 120 тыс. тонн отходов. О запуске первой линии предприятия сообщает 1 февраля пресс-служба правительства Камчатского края.

По словам гендиректора комплекса Дмитрия Белова, на линии отходы будут сортироваться на пластик, бумагу, картон, черные и цветные металлы, а также стекло.

«Через месяц к нам придет установка для переработки автомобильных шин. Из них мы будем получать резиновую крошку, добавлять к ней полимеры и производить дорожные плиты», — сообщил глава предприятия.

Кроме того, поделился Белов, комплекс планируется расширить еще одной линией — мощностью до 200 тыс. тонн мусора в год.

Напомним, согласно данным Росприроднадзора Камчатского края, в 2016 году объем отходов на свалках региона оценивался в 570 тыс. тонн. По данным 2018 года, на полуострове существовала 51 свалка твердых коммунальных отходов.