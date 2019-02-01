Индекс потребительских цен Южной Кореи увеличился на 0,8% в январе

Сеул, , 07:44 — REGNUM Индекс потребительских цен Южной Кореи в январе 2019 года увеличился на 0,8% и составил 104,24. Об этом сообщает YTN с ссылкой на Статистическую службу Республики Корея.

Известно, что это самый низкий показатель роста за 12 месяцев. Кроме того, падение цен на нефть и другие промышленные товары привело к стабильности цен.

По сравнению с январем 2018 года, нефтепродукты упали на 9,7%, в том числе бензин на 12,7%, дизельное топливо на 7%, сжиженный газ на 9,4%.

Кроме того, объем расходов на питание также вырос на 3,1%.

Индекс потребительских цен — один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цен на товары и услуги (потребительской корзины) за определённый период в экономике.