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Делегация Всемирного банка посетила Иракский Курдистан

Экономика

Эрбиль надеется на инвестиции

Эрбиль, Ирак, 1 февраля 2019, 07:43 — REGNUM  Глава Совета национальной безопасности Масрур Барзани провел переговоры с представителями Всемирного банка, сообщает 31 января Kurdistan24.

Стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества, привлечения в регион серьезных иностранных инвестиций.

Барзани отметил тесное и конструктивное сотрудничество по экономическим вопросам между Эрбилем и Багдадом, что также должно способствовать привлечению иностранных инвесторов.

Напомним экономическая стабильность в Иракском Курдистане с 2014 года значительно ухудшилась, причиной тому стали боевые действия с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако решение данной проблемы должно возродить регион, а улучшение отношений с центральным правительством — продемонстрировать стабильность для потенциальных инвесторов.

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