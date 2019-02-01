Делегация Всемирного банка посетила Иракский Курдистан

Эрбиль, Ирак, , 07:43 — REGNUM Глава Совета национальной безопасности Масрур Барзани провел переговоры с представителями Всемирного банка, сообщает 31 января Kurdistan24.

Стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества, привлечения в регион серьезных иностранных инвестиций.

Барзани отметил тесное и конструктивное сотрудничество по экономическим вопросам между Эрбилем и Багдадом, что также должно способствовать привлечению иностранных инвесторов.

Напомним экономическая стабильность в Иракском Курдистане с 2014 года значительно ухудшилась, причиной тому стали боевые действия с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако решение данной проблемы должно возродить регион, а улучшение отношений с центральным правительством — продемонстрировать стабильность для потенциальных инвесторов.

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