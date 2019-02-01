СМИ раскрыли подробности о принадлежащей Миллеру «квартиры за миллиард»

Санкт-Петербург, , 07:35 — REGNUM Квартира общей площадью почти 1,4 тыс. кв. м в центре Санкт-Петербурга действительно принадлежит главе госкорпорации «Газпром» Алексею Миллеру, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

По данным издания, апартаменты получились путем объединения шести квартир на этаже, в ходе строительных работы в несущих стенах были проделаны дверные проемы. Жилая площадь помещения составляет 874,2 кв. м, площадь террасы, лоджии и балконов — 81,6 кв. м.

Согласно выписке из ЕГРН, данная квартира находится в собственности Миллера с весны 2014 года, а кадастровая стоимость недвижимости — почти 325 млн рублей, пишет издание. В доме также находятся офисы подразделений «Газпрома».

Напомним, ранее издание BAZA сообщило, что Алексею Миллеру принадлежит квартира в центре Санкт-Петербурга стоимостью миллиард рублей, а общая площадь квартиры составляет 1396,3 кв. м.

Также отметим, что ранее появилась информация, что у главы «Почты России» Николая Подгузова есть квартира в одном из элитных жилых комплексов в Москве стоимостью более 1 млрд рублей. Однако, по словам самого Подгузова, на самом деле квартира не стоит таких денег.

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