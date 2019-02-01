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Экспорт Южной Корее в январе составил $41,4 млн

Экономика

Экспорт упал на 5,8%

Сеул, 1 февраля 2019, 07:29 — REGNUM  В январе 2019 года экспорт Южной Кореи составил 46,35 млрд вон (~$41,4 млн), что на 5,8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает YTN с ссылкой на министерство торговли, промышленности и энергетики.

Согласно новостному источнику, это второй ежемесячный спад, который наблюдается с декабря 2018 года.

Торговый баланс держится на уровне $1,34 млрд.

Предполагается, что экспорт страны должен улучшиться во второй половине года, когда восстановятся цены на полупроводники и нефть.

Торговый баланс— разница между стоимостью всех экспортированных и импортированных товаров и услуг. Рассчитывается за год, квартал и за месяц.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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