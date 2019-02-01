Экспорт Южной Корее в январе составил $41,4 млн

Сеул, , 07:29 — REGNUM В январе 2019 года экспорт Южной Кореи составил 46,35 млрд вон (~$41,4 млн), что на 5,8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает YTN с ссылкой на министерство торговли, промышленности и энергетики.

Согласно новостному источнику, это второй ежемесячный спад, который наблюдается с декабря 2018 года.

Торговый баланс держится на уровне $1,34 млрд.

Предполагается, что экспорт страны должен улучшиться во второй половине года, когда восстановятся цены на полупроводники и нефть.

Торговый баланс— разница между стоимостью всех экспортированных и импортированных товаров и услуг. Рассчитывается за год, квартал и за месяц.