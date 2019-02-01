ЦБ Венесуэлы договорился о продаже крупной партии золота за евро

Каракас, , 07:13 — REGNUM Центральный банк Венесуэлы намерен реализовать крупную партию золота. Драгоценный металл может быть продан Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) за евро, сообщает Reuters.

По информации источника агентства, оформление сделки между Каракасом и Абу-Даби началось 26 января, на сегодняшний день стороны полностью договорились об ее условиях. Также сообщается, что три тонны золотых слитков уже отправлены из Венесуэлы получателю.

Кроме того, источник уведомил, что в феврале может быть реализовано еще 29 тонн драгметалла из резервов ЦБ Боливарианской Республики. По данным декабря прошлого года, у Венесуэлы оставалось 132 тонны золота.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января Банк Англии отказал законному правительству Венесуэлы в возвращении хранящихся в банковских сейфах $1,2 млрд в слитках золота.

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