Нефть «развернуло вниз» заявление главы Минэнерго РФ

Москва, , 07:12 — REGNUM В последний день месяца (31 января) на лондонской товарной бирже ICE цена нефти сорта Brent прокатилась в разные стороны, как на «американских горках». С утра баррель Brent уверенно дорожал. Однако к вечеру 31 января цена нефти развернулась вниз, и стоимость барреля упала на 0,95%, до $60,97, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Министр энергетики России Александр Новак сделал заявление для СМИ, по-видимому, слегка обеспокоившее нефтяной рынок. Министр заявил, что санкции США против венесуэльской госкомпании PDVSA создают неопределенность на нефтяном рынке, и влияние эмбарго, введенное США фактически для одной из стран — членов ОПЕК, будет обсуждаться на министерской встрече стран — участниц «ОПЕК+» в марте.

Сегодня, 1 февраля, достаточно заметной интригой для рынка станет отчет Baker Hughes о количестве активных нефтяных вышек в США. Эти данные способны сдвинуть рынок в любую сторону, если рост или сокращение будут существенными, а две недели подряд динамика этого показателя была противоречивой. Ожидания на 1 февраля по цене барреля Brent находятся в интервале в $60−62.

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