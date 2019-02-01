Рубль «перешел в контрнаступление»

Москва, , 07:06 — REGNUM Рубль 31 января перешел в контрнаступление на доллар и евро. С утра торги на Мосбирже открылись мощным ростом рубля к доллару и чуть менее мощным укреплением «россиянина» к евро. На закрытии торгов рубль подорожал к доллару на 0,5%, а к евро — на 0,3%, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Ожидания смягчения монетарной политики в США «уронили» доллар и поддержали рубль. Дополнительную поддержку российской нацвалюте оказывает налоговый период.

Цена нефти смеси Brent скорректировалась вниз, но это движение вниз не оказало влияния на рубль. Вечером 31 января нефть подешевела на 0,95%, до $60,97 за баррель.

Индекс российских государственных облигаций RGBI к вечеру последнего дня января мощно вырос на 0,63% в связи с укреплением рубля и удачно проведенными аукционами Минфина по размещению ОФЗ.

Курс евро к доллару в четверг скорректировался вниз на 0,28% на слабой статистике по темпам роста ВВП еврозоны за 2018 год, составившим всего 1,8%.

Исходя из цены на нефть и довольно благоприятного внешнего фона, прогноз по курсу доллара на сегодня, 1 февраля, понижается до 65,30−66,20 руб., а по курсу евро наш новый прогноз — 74,50−75,20 руб.

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