Глава Колымы жалуется на шантаж со стороны московской компании

Магадан, Магаданская область, , 06:30 — REGNUM Работы по недропользованию в Магаданской области ставит под угрозу московская компания, которая требует повысить плату за свои услуги в два раза без объяснения причин. Речь идёт об организации, предоставляющей на территории Колымы услуги горноспасателей. Губернатор области Сергей Носов таким поведением фирмы возмущён и намерен уходить от необходимости пользоваться её услугами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Компания московская, все налоги идут в Москву. Работает примерно таким образом: «а вот теперь вы мне будете платить в два раза больше, а не будете платить, пишу заявку, что мы с вами расторгаем или не будем заключать контракт, чтобы вам запретили работать в вопросах недропользования», — цитирует Сергея Носова ИА Весьма.

По словам главы региона, годовая выручка организации, о которой идёт речь, составляет 500 млн рублей в год — эти деньги ей платили компании, добывающие полезные ископаемые на территории Магаданской области. В связи с тем, что руководство московской горноспасательной фирмы «так себя ведёт», Сергей Носов дал поручение.

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«Раз мы создаём аттестационную комиссию по аттестации аварийно-спасательных служб, я считаю, что наш областной пожарно-спасательный центр должен получить лицензии горных спасателей. Это и рабочие места, это и деньги внутри области, и тому подобное», — распорядился губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Носов информировал членов правительства региона о том, что «бюджет — это не балалайка», а Колыма — «не клоака, чтобы туда сбрасывать все неликвиды». Он высказывал претензии к строящим дороги подрядчикам, высказывал подозрения, что представители кабинета министром региона пьют отвар мухоморов, был недоволен катастрофическим недофинансированием здравоохранения в области.

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