Project Syndicate: ЕС оказался на пороге новой рецессии?

Александр Белов, , 07:03 — REGNUM

Международные организации в настоящий момент пересматривают свои прогнозы в отношении экономического роста ЕС на 2020 год. Экономические прогнозы также будут пересмотрены и в отношении других глобальных игроков, включая Китай. Замедление роста экономических показателей в ЕС может привести к неприятным политическим последствиям и определенным экономическим издержкам, пишет Лукреция Рейхлин в статье для издания Project Syndicate.

Читайте также: Syndication Bureau: Индию ждут проблемы на Ближнем Востоке

Столкнувшись с ухудшающимися перспективами, европейским политическим институтам необходимо ответить на три вопроса. Во-первых, является ли замедление роста экономических показателей временным явлением или нет, может ли оно в конечном итоге привести к рецессии? Во-вторых, каковы возможные масштабы рецессии и какие меры могут предпринять политики? В-третьих, что ЕС должен предпринять для решения своих долгосрочных структурных экономических проблем.

Касательно первого вопроса можно сказать, что не стоит доверят позитивным прогнозам роста ВВП, необходимо внимательно проанализировать текущую ситуацию и те изменения, которые были внесены в экономические прогнозы за прошедший год, чтобы получить максимально детализированную картину. Компания Now-Casting Economics первой обнаружила признаки замедления роста в еврозоне в начале 2018 года. Теперь мы знаем, что процесс замедления начался в третьем квартале 2017 года и затронул все основные европейские экономики, особенно Германию и Италию. Эти данные расходятся с широко распространенным мнением о том, что ядро еврозоны составляют успешные страны, особенно Германия, а периферию — обремененные долгами страны с медленным экономическим ростом.

Экономика Германии выросла на 2,2% в 2017 году, но рост, вероятно, замедлился до 1,4% в 2018 году. Рост в третьем квартале 2018 года показал отрицательный результат и, вероятно, был близок к нулю в течение последних трех месяцев. Первоначальные сигналы о замедлении были подтверждены достоверными данными, включая количество промышленных заказов, объем оборота и регистрацию новых автомобилей. Аналогичная тенденция наблюдается и в Италии, где проблему дополнительно усугубляет более низкие потенциальные темпы роста ВВП. Это говорит о том, что у Италии больше шансов столкнуться с рецессией.

Если худший сценарий оправдается, чему не могут не поспособствовать глобальное замедление экономического роста, политическая неопределенность и торговые войны, то еврозона может сползти в рецессию уже к концу 2019 года, чуть более чем через пять лет после окончания предыдущей рецессии. Возможная рецессия, скорее всего, будет не столь крупной, как в 2008 году или даже в 2011 году. Это вызвано тем, что финансовый сектор в ЕС окреп, а у Брюсселя появились более эффективные инструменты антикризисного управления, чем 10 лет назад. Тем не менее новая рецессия может привести к гораздо более разрушительным политическим последствиям.

К сожалению, в еврозоне по-прежнему отсутствует единая налогово-бюджетная политика, которая пригодилась бы в борьбе с замедлением роста ВВП и возможной рецессией. Тем не менее, при наличии достаточной политической воли, европейские страны смогут координировать свои действия даже в рамках ограничений существующих правил. Но ни фискальная, ни денежно-кредитная политика в долгосрочной перспективе не смогут обратить вспять процесс замедления экономического роста, с которым ЕС, также как и другие страны с развитой экономикой, столкнулись в начале нынешнего тысячелетия. В основе прогнозируемой неблагоприятной демографической ситуации и снижения роста производительности лежит неравномерное внедрение новых технологий.

Читайте также: Bloomberg: Иран и КНДР подкинули США сложную головоломку

Европейские страны знают о том, что сохранение единства отвечает их стратегическим интересам, однако единство будет гораздо труднее сохранить, если европейский проект не сможет сдержать свои обещания в отношении темпов экономического роста и создания новых рабочих мест. Проблемы, с которыми Европа сталкивается сегодня, отличаются от тех проблем, которые стояли перед мировой экономикой в 1990-х годах, когда возникла еврозона. Поэтому ЕС нуждается в обновлении. В частности, европейскому блоку нужно выработать комплекс идей в области исследований и разработок, образования и социальной интеграции, которые заинтересовали бы большую часть населения европейских стран.

До выборов в Европейский парламент осталось менее четырех месяцев. Проевропейские силы должны развернуть кампанию в поддержку скоординированных усилий по противодействию циклическому замедлению. Более того, ЕС нужна сплоченная и агрессивная политика, направленная на решение долгосрочных структурных проблем. Если проевропейские силы потерпят неудачу, то популистские силы реально могут занять доминирующую позицию в Европейском парламенте, а это будет означать начало медленного процесса распада Европы.