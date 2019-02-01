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СМИ нашли у главы «Газпрома» квартиру на берегу Невы

Экономика

Квартира куплена в 2014 году

Санкт-Петербург, 1 февраля 2019, 02:10 — REGNUM  Квартира в центре Санкт-Петербурга стоимостью миллиард рублей была приобретена главой «Газпрома» Алексеем Миллером, сообщает издание Baza.

Уточняется, что общая площадь квартиры составляет 1396,3 кв. м. Миллер купил эту жилплощадь в 2014 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине января появилась информация, что у главы «Почты России» Николая Подгузова есть квартира в элитном жилом комплексе Knightsbridge Private Park, рыночная стоимость которой может превышать сумму в миллиард рублей.

Читайте подробнее: Глава «Почты России» уверяет, что его «миллиардная» квартира стоит меньше

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