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ЦБ Венесуэлы планирует продать золото в ОАЭ

Экономика

В Абу-Даби планируется продать 15 тонн золота

ЦБ Венесуэлы планирует продать золото в ОАЭ
Цитата из к/ф «Хоббит: Битва пяти воинств». реж. Питер Джексон. 2014. Новая Зеландия — США
Золото

Каракас, 1 февраля 2019, 01:54 — REGNUM  Крупную партию золота планирует продать Объединенным Арабским Эмиратам венесуэльский центробанк, сообщает Reuters.

По данным источника агентства, в Абу-Даби планируется продать 15 тонн золота за евро. Сделка, отмечает источник, уже оформлена, продажа ведется с 26 января, причем три тонны золота уже отправлены из Каракаса.

Отмечается, что на продаже драгметалла в ОАЭ венесуэльский ЦБ не остановится: в феврале будет продано в целом 29 тонн золота.

Также источник указывает на то, что Каракас уже продал золото на $900 млн в минувшем году — в основном в Турцию. В итоге к декабрю у Венесуэлы осталось 132 тонны золота.

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Напомним, Венесуэла находится в состоянии глубокого экономического кризиса, сопровождающегося гиперинфляцией. Экономический кризис усугубляется прозападными антиправительственными инициативами оппозиции.

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Политический кризис в Венесуэле
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