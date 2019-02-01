Жилищно-коммунальная амнистия или новые тарифы на свет и газ: что нас ждёт?

Андрей Маленький, , 00:22 — REGNUM

Новый глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев — преемник С. Собянина на посту губернатора Тюменской области — сам попросил руководство Госдумы пригласить его на первый же в новом году «правительственный час», а начал своё выступление и вовсе нетрадиционно. Намерен, говорил, именно с депутатами поделиться мыслями о том, что хочет поменять в деятельности министерства в самое ближайшее время, и как выполнить майский супер-указ (так майский указ президента №204 теперь стали называть во фракции «Единая Россия»).

Министр выступал по существу и не длинно. В докладе говорил о всеобщем, о глобальном, так как повестка правительственного часа была сформулирована «О реализации государственной политики в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также о перспективах развития жилищного строительства и ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Можно о чем угодно говорить. Всё подойдёт под эту формулировку. Если надо принять какое-либо решение по докладу, оно будет адекватным повестке, даже если будет состоять из двух коротких пунктов: а) «реализуется» и б) «перспективы есть» и «идёт реализация». Глупо говорить о неудовлетворительной оценке хода реализации нацпроекта, потому что его осуществление еще не началось: не завершился этап планирования, включая регионы и муниципалитеты. Еще глупее чем-то хвастаться. Поэтому предложенная тема для доклада министерству — лишенная смысла.

Министр не ориентировался на формулировку темы и не пытался её раскрыть. На вопросы депутатов отвечал по-деловому, со знанием обстановки. Авопросы задавались земные, а не заоблачные. Первые же из них касались цен на электричество, на газ, списания долгов за ЖКХ и про аварийное жильё.

В.Якушев подтвердил, что в правительстве обсуждается вопрос о введении социальных норм на свет при потреблении населением электроэнергии. Консолидированная позиция не выработана, дискуссия еще не закончилась, но близка к завершению. У этой дискуссии есть история. Нормативный предел месячного энергопотребления и тарифы на киловатт-часы, потребленные сверх этой нормы, пробовали ввести в стране еще несколько лет назад. Провели эксперимент в нескольких регионах, от участия в котором, признался сам В. Якушев, будучи губернатором Тюменской области, отказался. Поскольку результаты эксперимента противоречивые, у его министерства позиция в отношении установления социальной нормы на электропотребление такая — скорее нет, чем да.

Однако у Минэнерго и Минэкономразвития точка зрения сформирована. Предложение о введении нового порядка тарификации оплаты электричества с применением понятия «социальная норма потребления» в правительство уже внесено (введение нового норматива на потребление связано не с тем, что энергии перестало хватать. В конце прошлого года министр энергетики А. Новак в интервью сообщил, что за 2018 год выработка электроэнергии выросла с темпом, невиданным за все последние годы. А если удастся снизить потери при передаче электроэнергии на 20% от нынешнего уровня — а сегодня потери составляют около 10% от выработки электроэнергии — это даст экономию в 70−80 млрд руб. в год).

Перед публикацией статьи пришло правительственное сообщение: вопрос о введении социальной нормы при потреблении электричества отложен на неопределенное время.

Решение суда о списании задолженности населения Чеченской республики за потребленный газ спровоцировало вопрос и депутатскую инициативу, суть которой в названии: жилищно-коммунальная амнистия. В. Якушев не уклонился от ответа, как это написали в СМИ. Задолженность по коммунальным услугам сегодня превышает триллион рублей. В следующем году сумма задолженности будет на 300 млрд рублей больше. Амнистии быть не может. Ситуация по долгам за газ в Чеченской республике тоже еще до конца не урегулирована: вышестоящая судебная инстанция четко ответит по этому делу. Что же тут уклончивого, если пересмотреть видеограмму и переслушать ответ министра? Всё ясно и понятно.

Невыясненной оказалась позиция Минстроя по другому вопросу — в отношении будущей отмены пониженных тарифов на электроэнергию для домов, оснащенных электроплитами.

Депутатов не воодушевила перспектива 120 миллионов метров жилья в год, зато тему аварийного жилья затронул каждый выступающий.

Краткие итоги таковы. Жилой фонд страны насчитывает 3,7 млрд квадратных метров. 70 процентов — это многоквартирные дома. Аварийные дома составляют полпроцента (около 14 млн кв. метров, столько же, сколько было признано аварийным на 1 января 2012 года — 13,9 млн квадратных метров, в котором проживало около 827 тыс. граждан). Плановое число переселяемых менялось в течение 2018 года и в конце концов увеличилось. По расчетам министра, переселенцев окажется 660 тысяч человек (12 млн аварийных «квадратов»). По подсчетам аудитора Сетной палаты Ю. Росляка — 531 тысяча граждан (9,6 млн кв. метров). Обе группы цифр прозвучали друг за другом, но первым свои данные озвучил В.Якушев. Аудитор либо не услышал министра, либо, сообщая свои данные, фактически оспорил его. Более того. Ю. Росляк ввёл ещё одну тревожную цифру: к 2024 году нерасселенный остаток составит более 17 млн квадратных метров аварийного жилья.

Аварийное жильё полностью ликвидировано не будет. Задача по ликвидации к 2024 году всего аварийного жилья, признанного таковым по состоянию на 1 января 2017 года, не стоит. Указ президента предписывает добиться устойчивого сокращениянепригодного для проживания жилищного фонда. Министр считает, что ежегодно сносить непригодного жилья нужно больше, чем его придется ставить на новый учет.

В 2019 году расселение будет проводиться теми же способами, как и до сих пор. Минстрой готовит предложения о новых механизмах переселения, которые пока не афишируются, а прорабатываются. Эти предложения таковы, что могут полностью вытеснить существующие методы переселения. Подготовлены изменения в федеральный закон, которые позволят расходовать федеральные средства на субсидирование граждан и поддержку застройщиков, реализующих проекты освоения территорий. Возможно, расчет на новые методы настолько оптимистичен, что темпы расселения по сравнению с 2021 годом в 2024 году взметнутся вверх ровно на три пролёта. С миллиона квадратных метров до трех миллионов. С 55 тысяч человек до 170-ти тысяч.

Критерии аварийного жилья будут конкретизированы. Появится новое понятие ветхого многоквартирного дома. Руководитель федерального проекта по ветхому жилью — М. Егоров, замминистра, администратор федерального проекта — М. Гилев, директор департамента министерства.

До 1 апреля 2019 года должны быть утверждены региональные программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. К 31 декабря 2021 года — достигнуто значение не менее 97% соотношения расселяемого непригодного для проживания жилищного фонда к признаваемому в соответствующем году, с учетом уточнения критериев признания многоквартирных домов аварийными, а к 31 декабря 2024 года — 104 процента. Название первого из четырех федеральных проектов, входящих в национальный проект «Жильё и городская среда» — «Ипотеку» — министр упростил и назвал «Спрос», потому что именно за счет этого инструмента будет формироваться спрос на жильё. Администрировать проект поручено Минфину, потому что его главная задача — снизить ставку по ипотеке и удерживать её на уровне, меньшим 8 процентов. Сегодня каждая вторая квартира приобретается по ипотеке, но потенциал снижения процентных ставок уже исчерпан, если брать временной отрезок в три-четыре года. Снизить ипотечную ставку с сегодняшних 9,5% возможно с помощью бюджетного субсидирования, если резко ухудшатся макроэкономические показатели.

Министр не стал демонстрировать уверенность в достижимости главного ориентира второго федерального проекта «Жильё». Многие эксперты, как он выразился, сомневаются в том, что вообще удастся выйти на цифру в 120 миллионов построенных квадратных метров в 2024 году. От комментариев он воздержался, но сообщил о будущих нововведениях в этот проект. Минстроем готовятся предложения, позволяющие в рамках этого проекта использовать деньги не только на дорожную инфраструктуру, но и на коммунальную инфраструктуру. Изменится свод строительных норм и правил, появятся новые нормативные акты, регулирующие строительный процесс. Они дополнят уже принятые в 2018 году законодательные решения о спецсчетах застройщиков и обязательном банковском сопровождении. С 1 июля 2019 года единственным инструментом при использовании механизма долевого заимствования при строительстве многоэтажек станут эскроу-счета. Детально регламентирован порядок банковского сопровождения. Изменения коснулись и софинансирования проекта со стороны федерального центра и субъектов Российской Федерации. Один триллион рублей запланирован на финансовое обеспечение, в том числе 891 млрд рублей — из федерального бюджета. Региональная составляющая сокращена по максимуму возможного. Эскроу-счета станут главным ресурсным механизмом, начиная с проектно-сметного финансирования.

Государство намерено по-крупному вернуться в отрасль через систему технического регулирования. Ревизия отрасли установила: сегодня существует 314 сводов норм и правил и 1080 стандартов. Предстоит разработать 289 и актуализировать 635 документов.

Будет создана единая база сметных нормативов, что позволит государству повлиять на ценообразование. Состоится переход на ресурсный метод от базисно-индексного метода, но без шоковой терапии для отрасли, постепенно. Это — самое важное.

Перевод всей отрасли на проектное финансирование становится главной задачей министра и всех его 320 сотрудников. Переход на проектное финансирование в долгосрочной перспективе правилен, хотя потребует адаптационного периода для застройщиков, финансистов и администраторов. Сэкономить средства поможет курс на создание типовых проектов повторного применения и повторного использования части проектов конструкторским сбором.

В министерстве готовятся дополнительные предложения в правительство для того, чтобы за счет бюджетных средств достроить жилые дома «обманутых дольщиков».

Тем не менее риски того, что к 2024 году отрасли не удастся выйти на показатель в 120 млн квадратных метров жилья в год, есть. Они связаны с отсутствием покупательной способности, необходимых площадок для застройки, нехваткой средств для строительства объектов инфраструктуры.

В малых городах и в сельских населенных пунктах концессионный механизм в сфере ЖКХ не прижился. Он оказался невыгодным для частников (концессия — это соглашение между государством, муниципалитетом и частными инвесторами и передача последним права владения и эксплуатации объектов коммунального хозяйства на более чем пятилетний срок). Поэтому в этих населенных пунктах будут реанимированы прежние организационно-правовые формы типа МУПов.

Не учтенным пока оказались семьи, которые по-прежнему, как и десятилетия назад, продолжают находиться в таких условиях, которые жильем никто не считает, а прозываются временными помещениями. Они предоставлялись при строительстве БАМа, в период промышленного освоения районов Восточной Сибири и дальнего Востока (балки, вагончики, щитовые домики).

Итак, в 2024 году 2,26 млн семей приобретут жилье по ипотеке. Средняя ставка по ипотечным кредитам должна снизиться до 8 процентов годовых, но стремиться нужно к показателю в семь процентов, считает президент (по нацпроекту пока остается план в 7,9% в расчете на 2024 год). 1,8 млн семей купят (обменяют, построят жилье) без помощи ипотечных кредитов. 100 тысяч семей с детьми улучшат жилье с помощью льготной ипотеки. 70 тыс. получат квартиры по договорам социального найма (в 2017 году — 50 тыс.). 30 тыс. семей заключат договоры аренды квартир на срок не менее года (в 2017 году — 5 тыс.), 489 тыс. — улучшат жилищные условия по-иному, в том числе за счет проведения капремонта (400 тыс. — в 2017 году).

Баланса между вновь возводимым жильём для приобретения его в собственность и передачи в аренду не будет. У нас осталось всего 12 процентов социального жилья, которое находится в собственности публичной власти. С таким ресурсом мы радикально жилищные условия граждан не поменяем, но достаточных бюджетных средств на эти цели не предусматривается.

Это понимают во фракции «Единая Россия» в Государственной думе. Там считают, что строительство арендных домов необходимо вести и как альтернативный вариант сокращения аварийного жилья, и как способ выполнения государственных обязательств перед почти двумя миллионами граждан, время нахождения в очереди на социальное жильё перевалило двадцатилетний рубеж.

В целом, поведение министра Якушева на трибуне Госдумы и его публичные намерения внушают доверие к тому, о чем он говорил. Правда, далеко не все проблемы учтены в национальном и во входящих в него федеральных проектах. Возможности страны, организационные и интеллектуальные ресурсы государственных администраторов строительной и жилищно-коммунальной отраслей пока не задействованы в полной мере. Министр это понимает.

А вот интересные цифры, которые недавно опубликованы на сайте Дом.РФ.

Средняя стоимость жилья в новостройке 60 953 ₽/м2, что на 8 процентов выше аналогичного периода годом раньше. Средний платеж по ипотечному кредиту 25 113 ₽/мес — на 14 процентов выше. Совокупная заработная плата семьи с 2 работающими 84 843 ₽/мес — на 10 процентов выше. Ставка по ипотеке — 10.25.

Фактический объем ввода жилья в эксплуатацию за 2018 год меньше 2017 года.

Нужно напрягаться. Это ясно всем.