Первый новгородский индустриальный парк открылся в Боровичах

Боровичи, Новгородская область, , 22:40 — REGNUM В городе Боровичи Новгородской области сегодня, 31 января, открылся первый в регионе индустриальный парк — он называется «Преображение». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, в проект было вложено более 850 млн рублей.

Индустриальный парк разместился на площади в 8 га, сегодня это — семь производственных и вспомогательных зданий, здесь пока реализуются два инвестиционных проекта: по производству столовой клеёнки и напольных покрытий.

В рамках реализации проектов планируется создать 140 рабочих мест. Также на территории парка создаётся промышленная и коммунальная инфраструктура, на что будет направлено ещё 350 млн рублей инвестиций.

Напомним, соглашение о строительстве индустриального парка «Преображение» было подписано в 2017 году между правительством Новгородской области области и руководителем ООО «Вилина» Виктором Наумовым. Управляющая компания и каждый резидент индустриального парка имеют право на получение налоговых льгот в течение 10 лет: 13,5% налог на прибыль, 0% налог на имущество, 50% льгота на транспортный налог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полностью проект создания индустриального парка оценивался в 2,1 млрд рублей. Его планируется реализовать до конца 2022 года.

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