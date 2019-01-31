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На Украине назвали сумму долгов населения за услуги ЖКХ

Экономика

Задолженность за жилищно-коммунальные услуги на Украине превысил 50 млрд гривен

На Украине назвали сумму долгов населения за услуги ЖКХ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Население Украины

Киев, 31 января 2019, 22:22 — REGNUM  Задолженность граждан Украины по платежам за жилищно-коммунальные услуги достигла 50,75 млрд гривен. Такие данные озвучила 31 января Государственная служба статистики Украины.

Сообщается, что за декабрь минувшего года долги населения за услуги ЖКХ выросли на 7,38 млрд гривен, или на 17,1%.

В ноябре, напомним, задолженность по жилищно-коммунальным услугам в стране выросла на 7,51 млрд гривен, или на 21%.

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Социально-экономический кризис на Украине
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