На Украине назвали сумму долгов населения за услуги ЖКХ

Киев, , 22:22 — REGNUM Задолженность граждан Украины по платежам за жилищно-коммунальные услуги достигла 50,75 млрд гривен. Такие данные озвучила 31 января Государственная служба статистики Украины.

Сообщается, что за декабрь минувшего года долги населения за услуги ЖКХ выросли на 7,38 млрд гривен, или на 17,1%.

В ноябре, напомним, задолженность по жилищно-коммунальным услугам в стране выросла на 7,51 млрд гривен, или на 21%.

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