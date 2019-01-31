Через российские банки в 2018 году нелегально обналичено 177 млрд рублей

Москва, , 20:44 — REGNUM Незаконное обналичивание денежных средств через российскую банковскую систему в 2018 году сократилось в 1,8 раза — с 326 млрд до 177 млрд рублей. Об этом 31 января сообщил журналистам зампредседателя Банка России Дмитрий Скобелкин.

При этом объём незаконного вывода средств через кредитные организации, по его словам, сократился на 20% — с 77 млрд до 63 млрд рублей.

Кроме этого, более чем в два раза сократился объём средств, выводимых через предъявление исполнительных документов по фиктивным судебным спорам, сообщил Скобелкин. В 2017 году объём таких операций составлял 8 млрд рублей.

Сомнительные операции в банковской сфере за год сократились почти в два раза. Их объём в 2018 году составил 1,3 трлн рублей.