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Через российские банки в 2018 году нелегально обналичено 177 млрд рублей

Экономика

За 2018 год показатель сократился в 1,8 раза, сообщили в Центробанке

Через российские банки в 2018 году нелегально обналичено 177 млрд рублей
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубли

Москва, 31 января 2019, 20:44 — REGNUM  Незаконное обналичивание денежных средств через российскую банковскую систему в 2018 году сократилось в 1,8 раза — с 326 млрд до 177 млрд рублей. Об этом 31 января сообщил журналистам зампредседателя Банка России Дмитрий Скобелкин.

При этом объём незаконного вывода средств через кредитные организации, по его словам, сократился на 20% — с 77 млрд до 63 млрд рублей.

Кроме этого, более чем в два раза сократился объём средств, выводимых через предъявление исполнительных документов по фиктивным судебным спорам, сообщил Скобелкин. В 2017 году объём таких операций составлял 8 млрд рублей.

Сомнительные операции в банковской сфере за год сократились почти в два раза. Их объём в 2018 году составил 1,3 трлн рублей.

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Банковское дело
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