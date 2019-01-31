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Тимошенко: То что происходит в газовой сфере Украины — большой обман

Экономика

На Украине есть собственные запасы газа, которые можно продавать населению не по ценам международных рынков

Тимошенко: То что происходит в газовой сфере Украины — большой обман
European People's Party
Юлия Тимошенко

Киев, 31 января 2019, 20:26 — REGNUM  Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что происходящее в украинской газовой сфере — это «большой обман и коррупция». Соответствующее заявление она опубликовала сегодня, 31 января, на своей странице в социальной сети Facebook.

Тимошенко указала, что на Украине вообще-то есть собственная газодобыча, и того газа, что добывается на Украине, вполне хватает на все нужды населения и бюджетной сферы.

«Но сейчас людей заставляют платить за газ по мифическим и завышенным «европейским» ценам», — пишет Тимомшенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, цены на газ на Украине после государственного переворота в феврале 2014 года постоянно повышаются. Власти повышают цены по требованию Международного валютного фонда, который требует, чтобы внутриукраинские цены на газ были приравнены к рыночным международным ценам. Киевский режим послушно выполняет требования, так как их выполнение является одним из условий получения кредитов от МВФ.

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