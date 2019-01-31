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Повышение тарифа на проезд в Орле отложили на десять дней

Экономика

Но рост платы неизбежен

Повышение тарифа на проезд в Орле отложили на десять дней
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Автобус

Орел, 31 января 2019, 20:00 — REGNUM  Новый тариф на перевозки в муниципальном общественном транспорте Орла вступит в силу с 10 февраля, сообщила 31 января пресс-служба администрации города. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Александр Муромский.

При этом, в соответствии с постановлением, до 10 февраля во всех автобусах должны быть установлены валидаторы для безналичной оплаты проезда — проконтролировать процесс должно управление городского хозяйства и транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, новый тариф — 20 рублей за одну поездку за наличные и 17 рублей по безналичному расчету — должен был вступить в силу с 1 февраля. Однако, по данным на 31 января, валидаторы для безналичной оплаты установлены менее чем в половине маршрутных автобусов.

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Изменение тарифов на проезд в общественном транспорте
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