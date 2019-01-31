«HR-школа будущего»: 95 слушателей из 35 регионов страны

Москва, , 19:42 — REGNUM В четверг, 31 января, в Москве завершилась Зимняя школа «HR-школа будущего» на базе Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. В ней приняли участие 95 финалистов олимпиады «Я — профессионал» по направлению «Управление персоналом» из 35 регионов страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, олимпиада «Я — профессионал» — один из проектов АНО «Россия — страна возможностей», указ о создании которой Президент РФ Владимир Путин подписал 22 мая 2018 года. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

В течение трех дней участники зимней школы, набравшие высокие баллы на отборочном онлайн-этапе и прошедшие конкурс мотивационных писем, погружались в практическую сторону профессии «менеджера по развитию талантов».

«Зимняя школа — это площадка, на которой встречаются талантливые участники, эксперты и работодатели. Она также помогает поддерживать и развивать коммуникацию между победителями олимпиады из разных уголков страны. Такие интерактивные образовательные форумы мы проводим уже во второй раз. Формат доказал свою эффективность, поэтому в будущем зимние школы могут проводиться не только в период олимпиадных соревнований, но после их завершения», — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков.

Эксперты в сфере управления персоналом рассказали участникам о новых трендах в отрасли, в каких сферах технологии способны заменить сотрудников, а в каких — нет, как в компаниях адаптируют кадровую политику в соответствии с цифровой трансформацией процессов.

Перед участниками школы выступили руководители HR-подразделений органов государственной власти и крупных российских компаний, которые поделились практическими сторонами профессии: заместитель начальника отдела оценки эффективности и развитию персонала Министерства финансов РФ Эльвира Царева, заместитель генерального директора по персоналу и административным вопросам АО «Мосэнергосбыт» Александр Кужилин, руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая, руководитель проектного офиса Цифровой трансформации «Росатом» Евгений Осоченко и другие эксперты.

Напомним, зимняя школа «HR-школа будущего» — одна из 24 зимних школ олимпиады я профессионал, которые в 2019 году проходят по 46 направлениям олимпиады в 24 городах России (Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Томске, Новосибирске, Тюмени и Самаре) с 27 января по 2 марта.

Программы всех школ максимально ориентированы на практику и реализуются совместно вузами-организаторами олимпиады и ведущими компаниями страны. Например, в подготовке школы по экономике принимает уачтсие Сбербанк, по финансам и кредиту и бизнес-информатике — Банк ВТБ, по ядерной физике — Росатом, а по строительству и материаловедению — Трубная металлургическая компания.