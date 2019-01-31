Банки упрощают процедуру оформления кредита

Москва, , 19:01 — REGNUM Скорость развития сферы услуг резко возросла за последние 10−15 лет, и сегодня сложно удивить кого-то простыми предложениями. Однако больше всего в сумасшедшем ритме жизни стало цениться время. Выигрывает тот, кто может предложить потребителю необходимую услугу, оказанную за меньший временной промежуток. Быстрее всего развиваются бытовые услуги: выездные службы клининга, ремонта, доставка еды, онлайн-шопинг. Услуги государственных учреждений тоже выходят на новый уровень — развитие портала госуслуг и центров «Мои документы» ускорили многие бюрократические процессы и сделали получение документов в разы проще.

Банковская сфера тоже не отстает от трендов современности и всячески улучшает свои продукты, для того чтобы оставаться интересной для клиентов. Разработка удобных операционных интерфейсов для мобильных приложений, упрощение оформления заявок и многое другое уже стало привычной частью реальности. Коснулось это и непростой области кредитов. Ведь изначально образ кредитования формировался как некий сложный банковский продукт, требующий значительных усилий для его получения, например поручителей. При этом потребность в небольших потребительских в кредитах у населения крупных городов постоянно растет.

Многие банки пришли к существенному упрощению процедуры оформления кредита. Так, Ситибанк предлагает взять кредит по двум документам без справок. Как сообщили вы банке, здесь разработали простой алгоритм получения кредита наличными с минимальным количеством необходимых документов и в максимально короткие сроки. Если желаемая сумма в находится пределах 600 тыс. рублей, то понадобится российский паспорт и любой из следующих документов: действующий заграничный паспорт Российской Федерации (с отметками о недавних поездках за границу) или комплект из свидетельства на собственность автомобиля (иностранного производства и не старше 8 лет) и водительских прав. В качестве документа, подтверждающего платежеспособность, может быть предоставлена также справка о доходах по форме 2-НДФЛ или онлайн-выписка из Пенсионного фонда России — буквально пара кликов на сайте госуслуг, и готовая выписка отправится в банк. Если у клиента уже есть кредит в другом банке и положительная кредитная история, то достаточно будет одного только паспорта.

Для того, чтобы инициировать процедуру кредита, нужно оформить онлайн-заявку на сайте банка. Это не займет больше 10 минут, а предварительное решение по кредиту будет сформировано сразу после заполнения заявки.

Эксперты уверены, что упрощающие нововведения в сфере услуг идут только на пользу потребителю.