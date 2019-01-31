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Чек на продукты в Москве вырос — сотрудники магазинов

Экономика

Каждый поход в магазин обходится москвичам всё дороже

Чек на продукты в Москве вырос — сотрудники магазинов
Ольга Перегуд © ИА Красная Весна
Камера хранения в магазине

Москва, 31 января 2019, 19:20 — REGNUM  Цены на продукты питания в 2019 году выросли, сообщили 31 января корреспонденту ИА REGNUM сотрудники крупного сетевого магазина в Москве.

По их словам, повышение коснулось практически всех категорий товаров. Особенно подорожали яйца, мясо птицы, некоторые овощи. Причины повышения работники торговли не знают, поскольку решения по ценообразованию принимают в головном офисе компании. Однако отметили, что результатом роста стало изменения среднего чека. Выросла и суточная выручка.

«До нового года средний чек — тысяча с небольшим, сейчас полторы, — рассказала собеседница корреспондента, попросившая не называть себя. — Я не думаю, что дело в том, что намного больше стали покупать, мне кажется, главная причина — что цены выросли».

Как сообщало ИА REGNUM, представители несетевых продуктовых точек считают, что новые правила перевозки в Москве в первую очередь ударят по ним. По их оценке, стоимость мяса может вырасти в пределах 5−10 рублей за килограмм в зависимости от различных условий — товарной категории, оптовой цены, способа доставки.

Новые правила, усложнившие получение разрешений на въезд на территорию столицы, в особенности разовых пропусков, вступили в силу с 14 января. По мнению экспертов, изменения могут привести к удорожанию и даже перебоям поставок. Власти Москвы не видят причин для беспокойства.

Читайте ранее в этом сюжете: Издержки логистики: продукты в магазинах Москвы могут подорожать

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Цены на продукты питания в магазинах РФ
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