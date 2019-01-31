ЦБ: Критерии попадания в списки отказников по банковским операциями изменят

Москва, , 18:43 — REGNUM Банк России совместно с Росфинмониторингом намереваются существенно сократить черные списки предпринимателей и лиц, которым банки отказывают в проведении операций. Об этом глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила сегодня, 31 января, на встрече с руководителями российских банков.

По словам главы регулятора, Банк России активно работает с Росфинмониторингом над корректировкой признаков сомнительных операций, чтобы исключить устаревшие, неактуальные критерии оснований для отказа в проведении операции.

Также ЦБ и Росфинмониторинг корректируют подход к передаче информации об отказах кредитных организаций с тем, чтобы в черные списки попадали только операции с повышенным уровнем риска.

«По нашим оценкам, объем такой передаваемой информации может сокращаться существенно», — подчеркнула Набиуллина.

Например сейчас довольно часты случаи автоматических отказов только на основании того, что информация о компании или физическом лице находится в черном списке. После корректировки таких случаев должно стать значительно меньше, считает Набиуллина.

Все сформированные черные списки в ближайшее время будут пересмотрены, пообщела аглава ЦБ. В этих списках останутся только те, кто совершал самые рискованные операции.

Также Набиуллина напомнила, что в 2018 году при Банке России начала работать специальная комиссия, которая может реабилитировать клиентов-отказников.