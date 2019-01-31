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Набиуллина: Замедление роста кредитования в 2019 году не ожидается

Экономика

«Закредитованность» российских граждан растет

Москва, 31 января 2019, 18:33 — REGNUM  Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что главный финансовый регулятор страны не ожидает замедления роста кредитования в России в 2019 года. Об этом Набиуллина заявила сегодня, 31 января, на встрече с главами российских банков.

«Мы не ожидаем замедление темпов прироста кредитования», — сказала Набиуллина.

В то же время глава УБ обратила внимание, что рост потребительского кредитования происходит на фоне стагнации реальных доходов населения, что неминуемо ведет к росту рисков и угрожает финансовой стабильности российских банков.

«Потребительский кредит должен помогать людям повысить качество жизни сегодня с учетом их возможности оплатить завтра, с тем, чтобы они не оказались в долговой яме», — подчеркнула Набиуллина.

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Потребительское кредитование
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