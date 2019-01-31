Цена на нефть WTI впервые за два месяца превысила $55

Москва, , 18:29 — REGNUM Цена на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) 31 января превысила $55 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость фьючерсов на нефть WTI с поставкой в марте поднималась на 1,64% — до $55,12 за баррель. В последний раз нефть данной марки стоила больше $55 за баррель 21 ноября минувшего года.

Стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent в ходе сегодняшних торгов росла на 1,17% — до $62,24 за баррель.

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