«Люди это почувствуют» — в московских магазинах дали прогноз по росту цен

Москва, , 18:53 — REGNUM Представители несетевых продуктовых точек считают, что новые правила перевозок в Москве в первую очередь ударят по ним. Причина — слабая логистика небольших предприятий, рассказали корреспонденту ИА REGNUM 31 января сотрудники небольшого частного магазина, специализированного на мясной продукции.

Они считают, что цены в их сегменте розничной торговли могут подняться в пределах 10 рублей за килограмм в зависимости от наименования товара. Мясо в их ассортименте, по оценке собеседников ИА REGNUM, может подскочить в среднем от 3 до 5 рублей за килограмм.

«Цены немного поднимутся. Не думаем, что существенно, но в пределах 5−10 рублей за килограмм, смотря какая оптовая цена. В любом случае, люди это почувствуют», — сделали свой прогноз работники торговли.

Они добавили, что в их случае перебоев с доставкой товара быть не должно.

В ассортименте у магазина рубленое сырое мясо — говядина, свинина, баранина и мясо птицы. Также торговый объект реализует мясные изделия и полуфабрикаты.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 января в Москве действуют новые условия въезда на территорию Москвы грузового автотранспорта. По ним получить разрешение на въезд стало труднее. Кроме того, появились ограничение на количество выдаваемых разовых пропусков.

Эксперты в комментариях СМИ указывают, что обновлённые правила не только создают трудности для перевозчиков, но и могут привести к перебоям в поставках продуктов питания и повышению цен. Власти Москвы считают беспокойство необоснованным, поскольку действует немало годовых разрешений.

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