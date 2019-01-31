Москва и Санкт-Петербург уже работают над реформой обращения с ТКО

Москва, , 18:26 — REGNUM Несмотря на то, что городам федерального значения предоставлена отсрочка по началу реализации мер реформы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, Москва и Санкт-Петербург уже начали работу. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 января заявил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин на заседании правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления.

«Москва работает очень интенсивно над реформой обращения с твёрдыми коммунальными отходами, и Санкт-Петербург так же работает. Несмотря на то, что получена отсрочка до 2022 года, все руководители заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее в эту реформу войти», — заявил Кобылкин.

Третий город федерального значения Севастополь также имел право отсрочки, но приступил уже с начала 2019 года к реализации указанной реформы, отметил он.

«В ближайшее время с руководством Москвы и Санкт-Петербурга мы более детально проработаем планы старта этой реформы», — указал он.

Напомним, что с 1 января в России начался переход на новую схему обращения с ТКО. Теперь в каждом субъекте России появится свой оператор по сбору и утилизации мусора. Основные цели реформы заключаются в формировании в обществе новой бытовой культуры, а также наведение порядка и повышение прозрачности в сфере, которая до сих пор оставалась весьма непрозрачной и высоко криминализованной.