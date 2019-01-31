Глава ЦБ раскритиковала предложения банков по борьбе с зарплатным рабством

Москва, , 18:22 — REGNUM Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что предложения ведущих российских банков по борьбе с так называемым «зарплатным рабством» оказались неэффективными и содержат больше минусов, чем плюсов. Соответствующее заявление Набиуллина сделала сегодня, 31 января, на встрече с руководителями российских банков.

Набиуллина в очередной раз подчеркнула, что «зарплатное рабство» в России существует и является совершенно ненадуманной проблемой. Несмотря на то, что ещё в 2015 году вступил в силу закон об отмене «зарплатного рабства», когда работникам разрешили самим выбирать банк, в который бы им переводилась заработная плата, де-факто «зарплатное рабство» в России остается, и большинство работников по-прежнему получают зарплату через банки, выбранные работодателями.

Связано это, прежде всего, с банковскими комиссионными. Дело в том, что для работодателя комиссия за перевод зарплаты с расчетного счета компании на счет сотрудника в рамках одного банка существенно ниже, чем на перевод зарплаты сотруднику в другой банк.

Тема «зарплатного рабства» была вновь поднята на слушаниях в Государственной думе в январе 2019 года. Зампред правления «Альфа-банка» Владимир Сенин констатировал, что вступивший в силу в 2015 году закон не работает. Сенин же и предложил создать некий единый зарплатный сервис, который бы позволял работникам самостоятельно выбирать банк, через который они хотят получать зарплату.

Набиуллина отметила, что среди плюсов данного предложения можно отметить то, что работодатель бы перечислял средства именно в структуру этого сервиса, а уже дальше сервис бы переводил деньги работнику в тот банк, который он выбрал. Таким образом были бы теоретически сняты неформальные ограничения на выбор банка, которые существуют сейчас. Но и тут Набиуллина считает, что не всё так просто.

«Но надо понимать, что работодатель всегда сможет убедить своих работников — даже если этот сервис будет создан — перечислять зарплату в тот банк, который выгоден», — сказала глава ЦБ.

Ну, а очевидных минусов у данного решения хватает, заявила Набиуллина. Придется создавать довольно дорогостоящую систему, через которую бы прокачивались огромные средства. Скорее всего, вырастут комиссии за обслуживание счетов и процентные ставки по кредитам для покидающих зарплатные проекты граждан и работодателей. Кроме того, возрастает риск несвоевременного получения заработной платы. Также во весь рост встает проблема безопасности новой системы.