Суд поддержал «МОЭК» в споре с «УК «Городская»

Москва, , 18:02 — REGNUM Арбитражный суд города Москвы обязал управляющую компанию в сфере ЖКХ «УК «Городская» выплатить ПАО «МОЭК» более 6 млн рублей в качестве процентов и пени за ранее накопленную и погашенную задолженность.

Просроченная задолженность УК «Городская» перед ПАО «МОЭК» по состоянию на 1 января 2019 года превысила 190 млн рублей, сообщили в пресс-службе ПАО «МОЭК». При этом компания оплачивает поставленное тепло только после решений судов. В настоящее время в различных инстанциях рассматриваются три исковых заявления ПАО «МОЭК» о взыскании с ОАО «УК «Городская» задолженности за тепловую энергию на общую сумму более 55,2 млн рублей. Всего в отношении данной компании по искам «МОЭК» за период 2014—2018 гг. принято 17 положительных судебных решений на сумму свыше 59 млн рублей.

В управлении ОАО «УК «Городская» находятся более 150 многоквартирных жилых домов. В «МОЭК» поступила заявка от «УК «Городская» о заключении с ней договоров теплоснабжения в отношении еще 66 многоквартирных домов, ранее управлявшихся УК «Дом-Мастер». В распоряжении ПАО «МОЭК» имеется информация о нарушениях, допущенных при проведении общих собраний собственников помещений при смене управляющих компаний, в том числе о случаях фальсификации подписей в протоколах общих собраний и не уведомления собственников о проведении общих собраний.

«Передача находящихся в управлении УК «Дом-Мастер» многоквартирных домов в «УК «Городская» вызывает серьезные опасения, — заявили в пресс-службе ПАО «МОЭК». — Помимо того, что обе управляющие компании являются злостными неплательщиками за поставленную тепловую энергию, они также входят в одну Группу «Капитал Инвест». Общая задолженность входящих в нее управляющих компаний за тепло превышает 1,6 млрд рублей. В этих условиях"МОЭК» предпримет все предусмотренные законодательством меры, направленные на защиту своих прав и недопущение негативных последствий в сфере теплоснабжения для жителей многоквартирных домов, находящихся под управлением УК «Дом-Мастер» и «УК «Городская».