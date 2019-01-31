Воронеж, , 17:59 — REGNUM Проектная мощность Воронежского шинного завода в ближайшие годы будет увеличена вдвое — до четырех миллионов покрышек в год. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, заявил директор ООО «Пирелли Тайр Руссия» Аймоне ди Савойя Аоста в ходе своего визита на Воронежский шинный завод 31 января. На предприятии также побывал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Как рассказал генеральный директор ЗАО «Воронежский шинный завод» (входит в совместное предприятие Ростеха и Pirelli) Юрий Грибанов, сегодня на предприятии работают почти 1000 человек. Новое высокотехнологичное производство рассчитано на выпуск более 2 млн шин в год. Завод серийно производит легковые шины премиального сегмента с посадочным диаметром от 16 до 21 дюйма, причем не только для внутреннего рынка, но и на экспорт — в Европу, Скандинавию и страны СНГ. С 2012 по 2018 годы объем вложений в развитие предприятия составил около 130 млн евро. Это, в частности, позволило существенно снизить травмоопасность производства — сегодня Воронежский шинный завод является одним из самых передовых с технологической точки зрения предприятий по выпуску шин.

Аймоне ди Савойя Аоста сообщил, что уже в ближайшие годы проектная мощность Воронежского шинного завода увеличится вдвое — до 4 млн покрышек в год: в октябре 2018 года госкорпорация Ростех и компания «Пирелли Тайр Руссия» подписали меморандум о планах расширения производственных мощностей предприятия. Основная цель проекта — удовлетворить потребности российского и международного рынков премиальных шин.

«Планируется, что в расширение завода будет вложено 100 млн евро. Инвестиционный проект рассчитан на три года. Будет продолжена модернизацию воронежского производства», — отметил Аймоне ди Савойя Аоста.

«Это хорошее предприятие, созданное с привлечением инвестиций. Мы видим здесь поступление налогов, растет численность занятых здесь, увеличиваются инвестиции. Областное правительство продолжит оказывать необходимую поддержку Воронежскому шинному заводу. Предприятие практически все автоматизировано, сюда приходят молодые люди — это не может не радовать», — отметил Александр Гусев.

«Думаю, во втором полугодии мы будем принимать решение об увеличении региональных мер господдержки. Для этого у нас небольшие резервы в бюджете есть. Сейчас посмотрим, какие направления требует точечной поддержки, будем помогать тем, где виден потенциал», — добавил губернатор.