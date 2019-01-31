Минприроды анонсировало меры по снижению платежей за ТКО

Москва, , 17:57 — REGNUM Реформа обращения с твёрдыми коммунальными отходами требует новой системы формирования норматива накопления отходов с учётом социально-экономического развития территории и наличия соответствующей инфраструктуры. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 января заявил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин на заседании правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления.

«Безусловно, есть отдалённые населённые пункты, наши деревни, сёла, аулы, где люди традиционно должны по факту накопления мусора, на наш взгляд, а не просто платёжку получать. Этой работой мы сейчас занимаемся и в ближайшее время будут введены соответствующие изменения в нормативную документацию. Я уверен, что мы эту работу в процессе ближайших месяцев будем настраивать», — заявил Кобылкин.

«В городах число ТКО гораздо больше, чем в сельских территориях, где жители традиционно сортируют отходы, частично отправляя их на ведение своего хозяйства. Вместе с тем у основной части регоператоров действует усреднённый норматив без учёта различий территорий. Аналогичная ситуация — при формировании тарифа», — пояснил Кобылкин.

По его словам, на данном этапе также необходимо в целом ограничить пересмотры заключенных соглашений и достигнутых договорённостей, пересмотр тарифов и нормативов накопления в одностороннем порядке, перенос сроков путём изменения соглашений между регионом и компаний.

«Всё это способно ухудшить качество оказания услуг. Некорректно рассчитанный норматив может привести к перенакоплению ТКО, невозможности собрать плату за фактический объём», — указал он, добавив, что Минприроды в связи с этим предлагает рассмотреть вопрос о предоставлении субъектам РФ проводить расчёт только за объём фактически вывезенных отходов.

По оценке Минприроды, снижение тарифов региональных операторов в зависимости от территории может составить до 30% утверждённых в настоящее время значений. В том числе это будет сделано и за счёт разделения сбора отходов в два контейнера для «сухого» и «мокрого» мусора — то есть на подлежащие повторному использования и на те, которые подлежат утилизации по специальной технологии.