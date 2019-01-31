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ЕС запрещает Италии помогать обманутым вкладчикам в автоматическом режиме

Экономика

Правительство Италии не собирается менять свою позицию

Рим, 31 января 2019, 17:53 — REGNUM  Власти Евросоюза возражают против того, чтобы правительство Италии помогало обманутым вкладчикам «в автоматическом режиме», заявил в четверг, 31 января, вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо, передает Il Fatto Quotidiano.

Вице-премьер отметил, что, судя по полученному им ответу из Брюсселя, властям ЕС не нравится установленный правительством порядок, по-видимому, они настаивают на рассмотрении каждого случая в отдельности.

Власти Италии не намерены прислушиваться к этим рекомендациям, ЕС не вправе решать за Италию, какой политики придерживаться в этом вопросе, добавил он.

«Мы считаем, что тем, кого обманули банки, надо возместить средства. Точка», — сказал Ди Майо. Лучше бы в ЕС обратили внимание на то, что Центробанк Евросоюза не справился с ситуацией и допустил, что некоторые банки дошли до процедуры принудительной ликвидации, отметил также вице-премьер.

Объем компенсаций для вкладчиков, по словам Ди Майо, составит 1,5 млрд евро.

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Экономика Италии
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